Tamponi negli stadi ai vaccinati: ipotesi dietrofront del Governo

Sembrava pura formalità l’adozione della misura, per prevenire il picco di contagi, dei tamponi anche ai cittadini vaccinati per recarsi allo stadio. E invece, secondo quando trapela dalle fonti nazionali, la “stretta” potrebbe essere al momento accantonata e non deliberata nella cabina di regia del Governo prevista per giovedì.

Allo stesso tempo, sempre per il contenimento del virus, le autorità potrebbero vagliare un ritorno alla capienza del 50% (soprattutto in zona gialla). Nei casi più estremi, sperando di non doverne mai far fronte, l’ipotesi porte chiuse non sarebbe esclusa a prescindere come sta avvenendo in alcune altre nazioni.