Spiaggia Urbani si rifà il trucco per l’estate, sarà una stagione da sold out: attesi migliaia di turisti

SIROLO- Sirolo e Spiaggia Urbani si preparano per il mese di giugno che, convenzionalmente, segnerà l’inizio della stagione estiva accogliendo i tanti turisti attesi fino a settembre. A dir la verità il flusso è già iniziato per un’estate che si prospetta dai numeri elevatissimi visto l’allenamento delle misure “da Covid”.

In questo senso, i tecnici comunali stanno lavorando con grande intensità per ultimare le opere di manutenzione della spiaggia previste dalla tabella di marcia. In primis le attenzioni sono rivolte alla messa in sicurezza di punta Giacchetta (disgaggio dei massi pericolanti e svuotamento del vallo di contenimento) per poi, attingendo ai 285mila euro dei fondi regionali dedicati alle aree a rischio idrogeologico, intervenire particolari aree individuate. Va ricordato, tra l’altro, che la porzione di arenile che collega Spiaggia Urbani a San Michele resterà interdetta ancora per qualche giorno. L’ultimo atto sarà quello degli allestimenti temporanei come i pali di distanziamento della falesia, bagni, scale e boe. In conclusione, attendendo le naturali tempistiche, per giugno Spiaggia Urbani sarà pronta nel suo tradizionale abito.