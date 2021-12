Questura, Siulp contro il declassamento: arrivano le prime risposte

Prime risposte positive da parte del Dipartimento al grido d’allarme lanciato dal Sindacato di Polizia che lamentava il declassamento della Questura con relativo “depauperamento di personale e mezzi”:

«Il grido di allarme del Siulp Ancona sugli effetti negativi in termini di sicurezza che il declassamento della Questura di Ancona poteva avere su tutto il territorio della provincia di Ancona, in termini di personale e mezzi, nasce già dal 2018, e purtroppo, oggi, possiamo dire che il nostro monito era fondato. I dati resi pubblici da un noto esponente politico del territorio sono veritieri e fotografano una situazione molto critica, le cui conseguenze le pagano i cittadini in termini di vivibilità e gli stessi poliziotti in termini di diritti. L’acuirsi di alcuni recenti fatti di cronaca legati alle baby gang o più in generale alla microcriminalità, secondo noi non è casuale ma è frutto di una non condivisibile gestione delle risorse e di una politica della sicurezza degli ultimi anni che il Siulp ha contestato in tutte le sedi».

Sul dialogo ottenuto: «Oggi, con il Questore Capocasa assistiamo ad un deciso cambio di passo, positiva è l’introduzione del Poliziotto di Quartiere ed il rilancio dell’immagine della Polizia di Stato. La gestione delle volanti ed il controllo del territorio meritano una considerazione particolare ma il confronto per migliorare l’organizzazione del lavoro senza incidere negativamente sulla specificità di alcuni settori è costante ed in atto. Nell’ultimo mese è iniziata un’intensa campagna di informazione sulla sicurezza, partita dall’azione del Siulp sul declassamento, continuata con gli incontri con il Prefetto ed il Questore e che ha permesso di coinvolgere trasversalmente i partiti politici, di evidenziare la problematica con delle mozioni dettagliate al Consiglio Regionale e dare “voce” a molte delle principali Istituzioni ed Associazioni di categoria, commercianti e cittadini “stanche” di tale situazione. Oggi, dopo tanto lavoro, possiamo affermare che l’opera di sensibilizzazione del Siulp ha portato un primo e concreto passo positivo sul ripianamento degli organici, depauperati dal 2018».