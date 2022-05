Sicurezza, in Viale dei Pini è attivo l’attraversamento pedonale illuminato

SENIGALLIA- È entrato in funzione anche il nuovo attraversamento pedonale illuminato, lungo Viale dei Pini, dove spesso si sono verificati incidenti stradali. Si tratta del quarto intervento, dopo quelli su Via Capanna,Viale Leopardi e Via G. Garibaldi a Marzocca, che completa il primo lotto di attraversamenti pedonali illuminati, deliberati dall’ Amministrazione Comunale di Senigallia.

La Giunta sta reperendo risorse per l'installazione di un secondo lotto di questi impianti che verranno posizionati in diversi punti pericolosi del territorio comunale, partendo da quello a Cesano lungo la Strada Statale Adriatica.