Screening di massa nelle Marche, Acquaroli: «C'è tanta affluenza, bene così»

«Buongiorno a tutti. Partito lo screening, tantissimi prenotati e tanta l'affluenza. Bene così. Grazie marchigiani». È il post pubblicato su Facebook dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nel giorno in cui nei capoluoghi di provincia marchigiani (e ad Urbino), prende il via la campagna di screening di massa con i tamponi rapidi antigenici per il Covid.