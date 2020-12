Screening di massa al Palaindoor, già 4mila le prenotazioni online

Oltre 4mila prenotazioni per lo screening di massa per il covid-19 sono giunte al link on-line del Comune di Ancona tra le 12 e le 19 di mercoledì. Ieri pomeriggio l'assessore alla protezione civile Stefano Foresi ha effettuato ulteriore sopralluogo al Palaindoor per verificare lo stato della logistica per l'avvio dello screening di massa da venerdì 18 dicembre. Saranno oltre 80 gli operatori sanitari impegnati nello screening suddivisi su due turni.