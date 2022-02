Sciopero del trasporto pubblico, «Corse non garantite»: la fascia oraria

L’organizzazione sindacale degli autoferrotranvieri USB ha proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di venerdì 4 febbraio 2022 che, nel settore del personale viaggiante del trasporto pubblico riguarderà la fascia oraria 11-15.

In questa fascia oraria potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dai capolinea. Il Comune di Ancona e Conerobus confermano che sono esclusi dall’agitazione i servizi per disabili e scuolabus.