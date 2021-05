Il pappagallo fugge dalla gabbia e spicca il volo, vigili del fuoco al lavoro per recuperarlo

LORETO - Vigili del fuoco al lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi in via San Francesco, per recuperare un pappagallo fuggito dalla gabbia del proprietario. Il volatile, che nel frattempo si era rifugiato in un pino adiacente all’abitazione dell’uomo, è stato salvato dai pompieri e poi riconsegnato in perfetta salute al legittimo proprietario.