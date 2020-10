Politiche alimentari europee, il webinar del Rotary Osimo

ANCONA - Il Rotary Club di Osimo continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio anche in tempo di emergenza pandemica, attraverso una serie di iniziative che lo pongono attivamente al servizio della comunità, come accaduto anche durante la quarantena della scorsa primavera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mercoledì 21 ottobre, il Club promuove, infatti, il webinar dal titolo “La politica europea in relazione alla catena alimentare. Aspetti tecnici e supporto finanziario”, un’occasione per approfondire il rapporto economico e normativo tra le istituzioni di Bruxelles ed il mondo alimentare, investito da significative trasformazioni, anche sotto l’aspetto della sicurezza e della sostenibilità. Si tratta, inoltre, di un’utile opportunità per comprendere quali siano le politiche del settore in chiave futura, realizzabili attraverso gli specifici piani comunitari. In collegamento dal Belgio un ospite di prestigio, Valentina Piazza, Vice capo di Unità presso la DG SANTE della Commissione Europea, che illustrerà le linee generali del Programma Comunitario From Farm To Fork, parte importante dell’European Green Deal e le risorse finanziarie messe in campo dalla Comunità Europea nel Quadro Finanziario Multiannuale 2021-2027 per realizzarlo. Per poter assistere all’incontro sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo, attraverso la piattaforma Zoom, https://us02web.zoom.us/j/81503574054 oppure id 81503574054.