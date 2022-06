Rotary Club tutto cuore: giocattoli e sorrisi donati al Centro NeMo di Ancona

FALCONARA- Una donazione tutto cuore in favore del Centro NeMo di Ancona da parte del Rotary Club Falconara. Ieri mattina, alcuni rappresentanti dell'associazione falconarese, hanno consegnato alla struttura clinica che si prende cura delle persone affette da Sla, Sma e Distrofie Muscolari, alcuni giocattoli, nuovi di zecca, gentilmente concessi dalla Bontempi spa nella persona dell'amministratore delegato, dottor Andrea Ariola. Per il Rotary Club erano presenti il presidente Paolo Lovascio, giunto a fine mandato, il presidente incoming Paolo Bedetti, l'assistente Luciano Maculan e diversi soci.

Questa attività, che si somma alle tante messe in campo dal Rotary Club di Falconara nel corso di un anno assolutamente proficuo, segue di qualche settimana la consegna del premio intitolato a Dante Paolinelli, storico associato del Rotary e pilastro della pallavolo falconarese, prematuramente scomparso. Il premio del 2022 in sua memoria è stato conferito alle Dragonesse di Falconara Marittima per il progetto “A dragon for Life”. L'iniziativa è stato coordinata da Lovascio ed erano presenti tanti volti noti. Antonio Gucci, Rodolfo Mattioli, socio rotariano e oncologo che ha introdotto e moderato l’incontro, Mirco Pistelli (oncologo dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona-Torrette), Marianna Capecci (neurologa Ospedali Riuniti) e Valentina Natalucci (chinesiologa). Ospiti anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini, Marisa Carnevali, presidente della Fondazione Ospedali Riuniti e Rosa Ciriaco Brunori, presidente Lilt Marche. La targa è stata consegnata dalla signora Annarita Paolinelli, figlia del compianto Dante, e al presidente della Lega Navale di Falconara, Daniele Montali.