Il nuovo testimonial della Regione Marche è Roberto Mancini

Sarà Roberto Mancini il nuovo testimonial promozionale delle Marche. Lo ha stabilito oggi la giunta regionale con una delibera che individua nel commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, originario di Jesi e sportivo di fama internazionale, il testimonial per la promozione turistica della regione fino al 2023.

«Sono felice che Roberto Mancini abbia accettato la sfida di rappresentarci in Italia e nel mondo- afferma in una nota il governatore, Francesco Acquaroli- e di aiutarci a valorizzare le nostre bellezze e farle conoscere il più possibile. Lo ringrazio per l'entusiasmo e la disponibilità dimostrata già fin da subito». Acquaroli, che ha tenuto per sè la delega al Turismo, ha deciso di puntare su una figura conosciuta a livello internazionale per favorire il rilancio delle Marche in Italia e nel mondo in un momento in cui, le conseguenze del sisma e le difficoltà' legate alla pandemia, richiedono un'azione di promozione turistica e valorizzazione territoriale forte e riconoscibile. La Camera di commercio delle Marche sarà partner della Regione nella realizzazione dell'iniziativa e collaborerà con l'ente regionale nell'attuazione della campagna di comunicazione e marketing che vedrà protagonista l'ex calciatore di Bologna, Sampdoria, Lazio e Leicester City.

«L'accordo con Mancini- commenta il presidente di Camera di commercio Marche, Gino Sabatini- darà più forza, visibilità e attrattività all'offerta turistica marchigiana anche oltre i confini nazionali in un'ottica di recupero di quote di mercato fondamentale per tutta la nostra economia, a partire dal comparto dell'accoglienza ma non solo». Con l'immagine di Roberto Mancini saranno realizzati i nuovi prodotti promozionali che andranno a comporre l'offerta del sistema turistico regionale delle Marche per riposizionarla nel mercato nazionale ed internazionale.