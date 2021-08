La moda che riparte, Segattini: «Giovani, digital e international le parole chiave per rialzarsi»

Il comparto moda è stato, senza alcun dubbio, tra i più colpiti del periodo pandemico. Con l’imprenditrice anconetana Gaia Segattini, fondatrice di “Gaia Segattini Knotwear” e divulgatrice sui temi del Made in Italy, abbiamo approfondito il tema puntando anche sulle sue conoscenze legate, in particolare, alla sostenibilità ambientale e alla diffusione dell’artigianato sui social media:

«Intanto questo periodo difficile che abbiamo vissuto ha permesso di incrementare, nelle varie aziende, quelle figure costruite per interfacciarsi nel rapporto cliente-produzione. E questo aspetto, connesso alle risorse umane, ha aiutato molto. La ripresa è già in atto per chi aveva dei rapporti continuativi nati precedentemente al Covid, chi invece non poteva beneficiare di questi è tuttora in difficoltà in quanto nei laboratori si lavora talvolta con ordini superiori a quelli standard con conseguente fatica nel reperire mano d’opera specializzata. Non va trascurato anche il problema dell’approvvigionamento delle materie prime tessili, minuterie e via dicendo che possono rallentare, in alcuni casi addirittura bloccare, le produzioni».

E allora come fare per ridare spinta al comparto modo? «E’ semplice. Internazionalizzazione, digitalizzazione e ricambio generazionale. In tutto ciò non sarà difficile inserire nuova manodopera, reperire figure professionali che sappiano muoversi tra vari paesi attraverso le lingue e sui social. La chiave è adoperarsi per trovare nuovi clienti ed opportunità».