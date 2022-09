In pochi metri quadrati i rifiuti di un palazzo: «Si stanno aspettando preventivi per pulire»

ANCONA - La questione della discarica a cielo aperto nel parcheggio libero del Mandracchio sbarca in consiglio comunale. «In 15 metri quadri ci sono rifiuti che un palazzo mette da parte in due mesi» ha detto in aula il consigliere comunale Arnaldo Ippoliti (60100).

L’assessore all’ambiente Michele Polenta ha spiegato che quell’area è demaniale e gestita dall’autorità portuale, che si rivolge a ditte terze per la pulizia. «Abbiamo sollecitato i referenti dell’authority, ci siamo allertati anche noi quando abbiamo visto tutto quello. L’autorità portuale sta valutando le proposte delle ditte, tra cui anche quella di Anconambiente, con i costi di prelievo smaltimento. Tra qualche giorno la cosa dovrà essere risolta- conclude Polenta- sorveglieremo». La replica di Ippoliti: «Squalificante che segnalazioni di questo tipo debbano partire sempre dai residenti».