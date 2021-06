Ancona riabbraccia il cinema alla Baraccola, Mancinelli: «Ora più che mai serve la tigna»

Dopo oltre un anno di chiusura, da oggi (30 giugno) ha riaperto i battenti il Multiplex Giometti della Baraccola con nove sale, di cui una nuovissima ed iper-tecnologica, e tante novità. Non poteva mancare all’inaugurazione il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che ha augurato il suo personalissimo in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa ripartenza:

«Ho accolto la notizia con una gioia immensa. Abbiamo due sentimenti nel cuore, in questo momento. Il primo è legato alla speranza che ci stiamo finalmente lasciando alle spalle anni terribili, il secondo è il timore che possa sorgere qualche nuova complicazione. Dobbiamo essere bravi a gestire quest’ambivalenza e per farlo serve la nostra “tigna”, quella che ad Ancona conosciamo bene. Buon vento, come si dice da noi, per questa ripartenza».