Riapertura Multiplex, Latini: «Momento d’orgoglio, contenta per la riconferma del personale»

Nel giorno della riapertura del Multisala Giometti alla Baraccola di Ancona, dopo oltre un anno di chiusura, nella conferenza stampa di presentazione tenuta all’interno della nuovissima Sala 1 è intervenuto anche l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini:

«Testimoniamo in modo diretto la gran voglia di ripartire della nostra regione. Sappiamo quanto ha sofferto la cultura ma anche quanto hanno sofferto i cittadini che sono il cuore pulsante della società. Senza i cinema non possiamo permetterci di intravedere una società che guarda avanti e va verso lo sviluppo. Da parte mia ringrazio la famiglia Giometti per il suo impegno e applaudo i marchigiani che si sono dimostrati ancora una volta forti e capaci di reagire nelle difficoltà. La cosa che mi rende più orgogliosa, e da qui amplifico i miei ringraziamenti, è la riconferma del personale con l’augurio di poterne assumere ancora di più. C’è tanto bisogno di socializzare e di uscire».