Ambientalista e professore di intere generazioni: cordoglio per Renzo Franzoni

Profondo cordoglio, ad Ancona e non solo, ha accompagnato la morte di Renzo Franzoni il professore di tante generazioni che è rimasto da sempre amato tra tutti gli scolari del tempo. Ad Agugliano, nella Mediatica Comunale, ci sono tanti documenti che lo ricordano così come i pensieri di tante generazioni cresciute da lui. Si è spento a 97 anni, per varie complicazioni di salute, nella tarda serata di ieri (26 dicembre) venendo a mancare all’affetto dei suoi cari. Tra questi Diego, uno dei due figli, presidente della Giovane Ancona Calcio.

Nel passato di Renzo Franzoni spicca l’impegno a favore dell’ambiente e di tutte le politiche a salvaguardia del pianeta. A cavallo degli anni ’70 e ’80 fu tra i promotori dell’associazione ambientalista Kronos e si rese famoso per un viaggio in Lambretta fino in Olanda sempre per i medesimi scopi.

Oggi (27 dicembre), dalle 15 per il suo omaggio resterà aperta la sala del commiato di Tabossi in via della Montagnola mentre domani, alle 14.30 presso la chiesa di Pietralacroce, si terranno i funerali.