Regione, seduta aperta per commemorare Luca Attanasio

Ad un mese dalla tragica morte dell'ambasciatore in Congo la Regione Marche organizza una seduta aperta del consiglio regionale per commemorare la sua scomparsa

In programma il prossimo 23 marzo la seduta aperta delper la commemorazione dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, ad un mese dalla sua tragica scomparsa.

La seduta, convocata dal presidente del consiglio regionale Dino Latini, inizierà alle 10 e si svolgerà in modalità telematica. Previsti gli interventi del vice commissario dell'Ambasciata italiana in Congo Saro Castellana e del presidente della Regione Francesco Acquaroli (o suo delegato). Al termine della seduta aperta si proseguirà in seduta ordinaria per l'esame degli atti di carattere ispettivo iscritti all'ordine del giorno.