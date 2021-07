«Stop alla caccia», raccolta firma per presentare il referendum

il Comitato Si Aboliamo La Caccia raccoglierà firme per la presentazione del referendum contro la caccia

Sabato 31 Luglio, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (Corso Garibaldi, presso la Galleria Dorica) il Comitato Si Aboliamo La Caccia raccoglierà firme per la presentazione del referendum contro la caccia. Stesso banchetto a Civitanova Marche (Corso Umberto I, 35). Lo stesso banchetto si è tenuto, sempre a Civitanova lo scorso 24 luglio.

«Ha avuto l'adesione di numerose persone che si sono mostrate sensibili non solo alla tematica della tutela degli animali ma anche alla pericolosità dell' attività venatoria, causa spesso di decessi e ferimenti non solo fra cacciatori ma anche verso chi accidentalmente si è trovato a ridosso di zone di caccia- scrive il comitato- a questo si aggiungono le ulteriori tematiche attinenti all'inquinamento ambientale connesso alla caduta e abbandono di bossoli di cartucce e pallini di piombo, nonchè la spesa sociale connessa al Fondo di garanzia per le vittime della caccia e al ripopolamento delle zone di caccia sovente annesso al traffico illegale di animali».