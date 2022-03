Raccolta di cibo in scatola, medicinali e vestiti: Astea e Comune uniti per gli ucraini

Il Comune di Osimo e il Gruppo Astea organizzano una raccolta di cibi e materiale di consumo da inviare alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra.

Fa sapere il sindaco Simone Pugnaloni: «Seguendo le disposizioni della Comunità Ucraina Marche, da lunedì 7 marzo a domenica 13 marzo, dalle ore 9 alle 19, sarà aperto il magazzino Astea di via Guazzatore 163 per raccogliere cibi in scatola (non in vetro), vestiario e medicinali, come specificato nella lista diramata da Cum. Sono certo che la comunità osimana non fa mancare il suo supporto in questo tragico momento storico».