«La Questura di Ancona verrà potenziata», parola della Lega: fascia alta e possibili assunzioni

ANCONA - «Per la Lega la sicurezza è da sempre una priorità. Lo conferma l’ottima notizia in arrivo per i marchigiani. Grazie all’ottimo lavoro del sottosegretario Molteni e del ministro Piantedosi, infatti, verrà ripristinata in "fascia alta" la Questura di Ancona, l’innalzamento a dirigente generale di pubblica sicurezza e la conseguente possibilità di nuove ingenti assunzioni. Gli anconetani devono poter avere la città tranquilla e in ordine che meritano. Un passo importante per il capoluogo delle nostre amate Marche». Lo dichiarano il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore del partito nelle Marche, e Mirko Biló, consigliere regionale marchigiano ed ex vice dirigente della Digos di Ancona.