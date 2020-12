«Un'incomprensione tra operatrice e cliente non vedente»: la risposta di Poste Italiane

Un'incomprensione tra sportellista e cliente: Poste Italiane si giustifica così dopo l'episodio avvenuto martedì scorso durante il quale una signora non vedente aveva richiesto la Spid allo sportello non senza difficoltà.

«Poste Italiane - si legge nella nota - è rammaricata per l’accaduto dovuto presumibilmente ad un‘incomprensione tra la sportellista e la cliente. L’azienda precisa che l’operazione allo sportello, completata regolarmente, ha richiesto dei tempi più lunghi per le verifiche legate alla particolarità del caso e ricorda inoltre che viene sempre assicurato ai cittadini il massimo supporto. Il direttore dell’ufficio postale resta a disposizione della signora Roberta Luzietti per ulteriori chiarimenti».