Portonovo, i bagnanti in coro: «Ripristinate la navetta, l’estate non è ancora finita»

Nell’ultimo weekend i bagnanti hanno dovuto rinunciare a parcheggiare a Monte per l’assenza della navetta che portava alle spiagge della Baia. Con i parcheggi “in basso” che si sono riempiti subito non sono mancati i problemi

Che l’estate non sia ancora finita è abbastanza evidente ormai da qualche settimana. L’onda lunga del caldo porterà i bagnanti a riversarsi sulle spiagge anche negli ultimi weekend di settembre dove, compatibilmente con il meteo, è previsto sold out. La Baia di Portnovo, nell’ultimo finesettimana, ha fatto registrare problematiche legate soprattutto al discorso parcheggi.

Con quelli “in basso” che si sono riempiti subito, e quello a “Monte” di fatto inutilizzabile per via dell’assenza del servizio navetta che porta alle spiagge, sono fioccate decine di multe per le macchine trovate in sosta vietata. Sui social il tam tam dei bagnanti e degli appassionati, si è intensificato, e non poco, in questi giorni e tra le richieste principali c’è quella di ripristinare proprio il servizio navetta.

Quest’ultimo si è esaurito, come da regolamento, il 5 settembre ma non è escluso – per stessa ammissione della Giunta – un prolungamento fino alla fine del mese. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso.