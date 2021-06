Sciopero non autorizzato? Innocente dopo quasi un anno: termina l’odissea di un vigile

Un operatore della Polizia Locale è stato sottoposto tempo fa a procedimento disciplinare per un presunto sciopero non autorizzato. Dopo otto mesi la fine dell’odissea generata da un errore

Un presunto sciopero non autorizzato. Che alla fine non si è rivelato tale in quanto l’autorizzazione era regolarmente arrivata dal Dirigente in carica. E’ quanto accaduto ad un vigile urbano del comando di Falconara Marittima che, dopo otto mesi, ha visto terminare positivamente il suo procedimento disciplinare nato a causa della partecipazione ad una manifestazione che sembrava non essere autorizzata.

Non si tratta dell’unico caso lamentato dai sindacati nei confronti dei propri rappresentati riscontrato negli ultimi mesi. Secondo l’UGL risultano diversi i procedimenti disciplinari, tutti archiviati perché infondati, che potrebbero essere conseguenza di atti persecutori (sempre secondo il sindacato) in seguito alla denuncia dell’irregolarità dell’autovelox installato sulla SS16 dal Comune di Falconara. Naturalmente siamo solo alle voci, di concreto non è emerso nulla.