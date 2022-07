Polizia e Croce Rossa Italiana uniscono le forze e parlano alla cittadinanza: arriva lo stand

SENIGALLIA- Nell’ambito delle attività di prossimità e di vicinanza alla cittadinanza, fortemente volute dal Questore di Ancona, nella mattinata odierna, in piazza della Libertà, si è svolta una bella iniziativa alla quale ha presenziato personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Senigallia e personale del Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Erano rpesenti il Dirigente del Commissariato di P.S. Vice Questore Agostino Licari ed il Presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana Andrea Marconi.

L’iniziativa ha avuto come scopo quello di avvicinare, gli agenti ed i soccorritori, alla popolazione, interloquire con giovani e bagnanti e spiegare quelli che sono i compiti e le attività in cui donne e uomini delle rispettive organizzazioni sono impegnati durante tutto il giorno in soccorso. Sono stati mostrati i mezzi specializzati utilizzati dalla Polizia di Stato e dalla Croce Rossa e sono stati distribuiti depliant informatvi di estremo interesse con consigli a giovani contro il bullismo e ad anziani contro le truffe. Il personale della Croce Rossa Italiana ha inoltre distribuito depliant sulle importanti attività di soccorso che quotidianamente svolge per l’assistenza sanitaria ai cittadini. Nel corso della mattinata ha altresì presenziato il Vice Sindaco di Senigallia , Avv. Riccardo Pizzi, che ha ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato e della Croce Rossa Italiana per l’importante attività di prevenzione e soccorso quotidianamente svolto, che, in questo particolare periodo estivo, cresce esponenzialmente per via delle numerosissime presenze turistiche. Tale iniziativa proseguirà nel corso dell’estate parallelamente alle intensificate attività di controllo previste per garantire il massimo grado della sicurezza alla città.