Domenica election day, tutto quello che c'è da sapere per chi vota ad Ancona

ANCONA - Per questa tornata elettorale, Elezioni Politiche 2022, sono chiamati alle urne 80.573 anconetani, dei quali 38.400 elettori maschi e 42.173 femmine. I diciottenni che votano per la prima volta, nati cioè dal 13 giugno 2004 al 25 settembre 2004 sono in totale 263 suddivisi in 125 maschi e 138 femmine.

Il voto all’estero

Sono in totale 6.669 gli anconetani residenti all'estero iscritti all'Aire e che votano all'estero, di questi 1.249 sono giovani, nella fascia di età tra i 18 e i 30 anni, 603 maschi e e 646 femmine. Inoltre, sono 74 gli anconetani temporaneamente all'estero (32 maschi e 42 femmine) che hanno optato per esprimere il proprio voto fuori dai confini nazionali, secondo le modalità previste dal Ministero dell'Interno.

Dove si vota

Le sezioni elettorali sono in tutto 99 e l’elenco delle sezioni con l’indicazione dei seggi speciali e degli uffici distaccati di sezione “seggi volanti” sono consultabili sul sito Internet del Comune di Ancona a questo link:

https://www.comuneancona.it/elenco-e-ubicazione-dei-seggi-elettorali/

Gli scrutatori necessari sono circa 412 (4 scrutatori più un presidente per ogni seggio) poiché si aggiungono anche gli scrutatori previsti per i 6 seggi speciali, dei quali due sono allestiti negli ospedali. Altri 2 seggi speciali saranno predisposti per far fronte all'emergenza Covid. Si tratta dei seggi 96bis e 96ter che opereranno nei reparti Covid dei 3 ospedali cittadini e all'occorrenza, anche in altri nosocomi del territorio provinciale su disposizione della Prefettura di Ancona; infine, i due seggi permetteranno il voto a domicilio a chi è in quarantena per il Covid.

Modalità di voto

Per poter votare l’elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza munito della sua tessera elettorale e con un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui l’elettore abbia esaurito gli spazi a disposizione, non l’abbia ricevuta, l’abbia smarrita, sia deteriorata e quindi inutilizzabile per votare; si potrà rivolgere personalmente alla sede comunale piazza XXIV Maggio all’ingresso dell’Ufficio Anagrafe. E’ possibile che la dichiarazione di smarrimento e la richiesta di rilascio di un duplicato della tessera venga effettuata da un altro soggetto allo scopo delegato; l'interessato dovrà compilare il modello e con copia fotostatica di un documento.

Aperture straordinarie per le tessere elettorali

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 il Comune di Ancona effettuerà delle aperture straordinarie al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati.

Si fa presente che per poter ritirare la tessera, è obbligatorio:

a) esibire un documento d’ identità in corso di validità

b) per il ritiro per un’ altra persona esibire anche la delega (e fotocopia del documento d’ identità in corso di validità della persona per cui si effettuerà il ritiro).

Di seguito sono indicati gli orari e le modalità :

1) In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi della vecchia tessera recarsi presso l’ufficio anagrafe (Palazzo Comunale 1° piano):

Fino a giovedì 22.09.2022

Orario 9.00-12.30 e 14.45-18.00

Dal 23.09.2022 al 24.09.2022

Orario continuato 9.00 – 18.00

Il giorno 25.09.2022

Orario continuato 7.00 – 23.00

Da Venerdì 23 Settembre alle ore 12.30 tutte le tessere elettorali saranno disponibili presso l’Ufficio Anagrafe.