Pinocchio and friends, prima mondiale tra Lucca e Los Angeles

Pinocchio and Friends, il nuovo cartone animato creato da Iginio Straffi, verrà presentato in anteprima mondiale il prossimo 30 ottobre alla 55esima edizione di Lucca Comics & Games in Italia e l’Ittv Festival di Los Angeles.

"L’anteprima italiana di Pinocchio and Friends a Lucca - si legge nella nota - si terrà alle ore 14,30 al Cinema Centrale. Il pubblico del Festival avrà l’opportunità di vedere alcuni episodi del cartone e incontrare le mascotte di Pinocchio e della sua amica Freeda accompagnate dai ballerini della Rainbow Dance Crew. Inoltre il fondatore e Ceo del Gruppo Rainbow Iginio Straffi, verrà insignito del premio Kinéo/ITTV Award in riconoscimento dell’indiscussa capacità visionaria di individuare progetti creativi in grado di catturare costantemente l’attenzione di un mercato globale e diversificato, utilizzando l'intrattenimento - dai cartoni animati ai film – per portare avanti messaggi socialmente fondamentali".

Il nuovo Pinocchio di Straffi è un adattamento de Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, una delle fiabe più famose di tutti i tempi, che grazie a Iginio Straffi rinasce nella sua essenza di storia universale ricca di valori quali l’amicizia, la condivisione, l’inclusione, e parla ai bambini con uno stile spensierato, incoraggiandoli a seguire i loro sogni con storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena ambientate nella Toscana di oggi.

Pinocchio and Friends verrà trasmesso in anteprima assoluta su Rai Yoyo da lunedì 29 novembre, e dal 2022 verrà lanciato sul mercato internazionale. Ventisei episodi per i bambini in età scolare, ambientati ai giorni nostri, con un’animazione di altissima qualità realizzata in Cgi che conquisterà il cuore di tutta la famiglia.