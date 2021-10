Piazza del Papa, sabato da sold out: il coprifuoco è ormai un lontano ricordo

Piazza del Papa gremita. Proprio come una volta. Il principale snodo della movida anconetana, nella serata di ieri (sabato 9 ottobre) ha fatto registrare un sold out d’altri tempi con decine di giovani che si sono recati nei locali e nei bar per trascorrere la serata. Il distanziamento non sempre è stato rispettato, così come le mascherine, ma quel che conta è che non ci sono stati fatti di cronaca da registrare.

Merito, anche e soprattutto, dell’ingente vigilanza posta sia dalle forze dell’ordine che dagli stessi locali che hanno predisposto un proprio servizio per tenere sotto controllo la situazione e garantire il corretto proseguo della serata. Il risultato è stato, senza dubbio, soddisfacente.