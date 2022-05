Argenziano suona la carica: «Ho scelto di raddoppiare, piazza del Papa ha enormi potenzialità»

ANCONA- «Rilanciare in piazza del Papa? Sì può e si deve. Con il mio locale ho scelto un percorso di questo tipo perché ci credo fortemente».

Così il giovane imprenditore anconetano Dario Argenziano, titolare del Jet Set di piazza del Papa che ha annunciato cambiamenti imminenti nel suo bar in un periodo in cui la principale arteria della movida anconetana è troppo spesso accostata a fatti di cronaca e altre situazioni contingenti: «Siamo partiti con un’attività di bar che ci ha lanciato e fatto conoscere adesso possiamo provare a sviluppare quello che abbiamo in testa. Lanceremo anche un discorso di ristorazione, di qualità proponendo piatti tipici grazie allo chef Dario Mignozzi. Cucina aperta dalle 18 alle 23, inaugurazione il 21 maggio e un grande messaggio da lanciare».

E, a proposito di messaggi, le ultime parole sono chiare ed inequivocabili: «Il desiderio di ognuno è quello di contribuire a riportare in auge questo luogo. Piazza del Papa ha tutto per diventare un brand, un punto di riferimento importante. Parliamo sempre del cuore pulsante di una bellissima città come Ancona. Non si può pensare di mollare, ci sono tutti gli ingredienti per fare le cose in grande».