Portonovo, pronto il secondo stralcio dei lavori per l’accesso ai sentieri

Completato il secondo stralcio dei lavori che consentono a coloro che hanno mobilità ridotta, di percorrere a Portonovo una passarella attrezzata di cui circa 310 mq costituiscono il nuovo intervento, dall’area parcheggio disabili nei pressi del Lago Grande, zona pic-nic e servizi, fino agli stabilimenti balneari. Il progetto cofinanziato dalla Regione Marche, fa riferimento alla LR 37/2020 “Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici”, segue il progetto denominato “Sentieri per Tutti” Portonovo - Realizzazione di percorsi per un’utenza ampliata” che aveva avviato un primo stralcio dei lavori già completati nel 2017.

«Grazie al contributo di 32 mila euro assegnato a questo Ente Parco dalla Regione Marche – dice il Presidente Silvetti – destinato alla realizzazione/manutenzione dei percorsi escursionistici per disabili motori, estendiamo i percorsi fruibili per un’utenza ampliata con particolare attenzione ai disabili e alle famiglie. L’Ente che presiedo si è posto tra gli obiettivi di garantire la tutela e la conservazione dell’ambiente naturale con una accessibilità sempre più in sicurezza ed aperto a tutti – puntualizza - Abbiamo già ottenuto l’impegno dalla Regione Marche per circa 60mila euro per un nuovo stralcio di lavori alla cui progettazione i nostri uffici sono già al lavoro – conclude Silvetti – e quindi appalteremo nei prossimi mesi un terzo stralcio di lavori collegati a quelli già conclusi sino al molo».