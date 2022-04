La storia che profuma di bellezza: nel cuore di piazza del Papa un incantevole B&B

ANCONA- Storia, tradizione e bellezza. Per coniugarsi in un intreccio mistico pronto ad accogliere turisti di ogni provenienza. Ancona, nel cuore di piazza del Papa, è pronta a godersi il nuovo Bed and Breakfast di Palazzo Schelini uno degli edifici storici della città e del centro del XIX secolo (fu inserito nelle mappe catastali già nel 1813). Affacciato su piazza del Papa, il palazzo sorge tra la Torre Civica e il Palazzo Nembrini e nel 1832 ospitò anche la congrega anconetana della Giovine Italia mazziniana. Sarà inaugurato a brevissimo dopo il ciclo di lavori durati circa un anno che sono intervenuti sulle mura, sui soffitti e su tanti altri particolari senza inficiarne il loro percorso.

A gestirlo ci sarà Francesca Scarpata, host originaria di Sorrento ma figlia di Ubaldo Scarpati che in passato rivestì il ruolo di capitano del porto di Ancona apprezzato da tutti. Gli addetti ai lavori parlano di un vero e proprio gioiello che affaccerà su tutto il centro storico. Un’iniziativa veramente importante da leggere anche nell’ottica di una riqualificazione sempre maggiore di una piazza – del Papa, appunto – che dovrà tornare a breve ad essere considerata a tutti gli effetti l’arteria principale del sano divertimento e dell’ospitalità, e non solo, dopo i fatti di cronaca che l’hanno vessata negli ultimi anni.