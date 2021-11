Riapre pneumologia a Osimo: «Piccolo passo, ma significativo»

Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, accoglie con soddisfazione la riapertura del reparto di pneumologia dell’ospedale di Osimo. «Si tratta di un piccolo, ma significativo passo – sottolinea – verso un ripristino dell’efficienza dei servizi per il comune di Osimo e per tutti quelli della Valmusone».

Latini si dice «perfettamente consapevole che il percorso da compiere per ridare ai cittadini la piena funzionalità delle strutture sanitarie è ancora molto lungo e che andranno affrontati diversi problemi. Proprio in questa direzione – aggiunge – non mancherà il nostro impegno affinchè vengano messi in campo tutti gli interventi necessari, in grado di fornire risposte adeguate delle esigenze della nostra comunità, già provata dalle ripercussioni determinate dalla pandemia».