Viabilità, Ospedale di Torrette: arriva l’ordinanza che modifica il transito per Via Conca

Sarà in vigore dal 1 settembre al 31 dicembre la nuova viabilità nelle zone ospedaliere e in particolare su Via Conca. Ad emetterla è stata direttamente la Polizia Locale a causa dei lavori di impiantistica per il nuovo Salesi

Provvedimenti limitativi temporanei della circolazione veicolare, per lavori all'Ospedale Umberto I° di Torrette e atti ad agevolare i lavori propedeutici di impiantistica per la realizzazione di opere riguardanti la costruzione del nuovo Ospedale Salesi, sono oggetto di una ordinanza emessa dal Comando della Polizia Locale nella giornata di ieri.

L'ordinanza, in vigore dal 1° Settembre 2021 fino al 31 Dicembre 2021, dispone per Via Conca: Interdizione della circolazione veicolare nella carreggiata in uscita dalla rotatoria del Pronto Soccorso direzione rotatoria Università e soppressione della fermata bus; Restringimento della carreggiata in entrata dalla rotatoria dell’Università in direzione Rotatoria Pronto Soccorso dove la circolazione è consentita solo al traffico veicolare leggero e autoambulanze; I veicoli provenienti dal PS all’altezza della rotatoria hanno l’obbligo di procedere in direzione rotatoria dell’Elisuperficie; I Taxi sono autorizzati a transitare in senso contrario a quello di marcia per accedere al loro stallo riservato (dalla rotatoria Università); I dipendenti dell’azienda Ospedaliera dovranno obbligatoriamente utilizzare le uscite lato Università.

Sul posto sarà installata la segnaletica stradale necessaria con le nuove indicazioni per la circolazione.