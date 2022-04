Stop alle barriere, inaugurato l'ascensore al Maxiparcheggio

OSIMO - Inaugurato questa mattina l'ascensore al Maxiparcheggio. Lo annuncia in un post il sindaco della città Simone Pugnaloni: «Questo è un simbolo, è un segnale chiaro a tutta la città. L’ascensore che abbiamo aperto oggi al pubblico al Maxiparcheggio è la dimostrazione di quanto l’amministrazione comunale sia sensibile ad un tema delicato e troppo spesso sottovalutato, quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche. In attesa dell’approvazione del Peba, che rappresenta il piano comunale che gestirà questo ambito, abbiamo già iniziato ad avviare una serie di interventi e progetti per aiutare le persone disabili e con difficoltà deambulatorie a spostarsi in città. L’ascensore che permetterà finalmente di collegale il piano terra al secondo piano del parcheggio di via Colombo è solo il primo che il Comune finanzierà. Alla scuola media di piazzale Bellini, la più grande di Osimo, sono appena partiti i lavori per un ascensore che consentirà dai prossimi mesi agli studenti di spostarsi facilmente tra i quattro piani del plesso».

Poi aggiunge: «Altri due ascensori sono inseriti nel progetto “Ri-abitare il centro” che ha ottenuto fondi statali dal bando Pinqua: saranno realizzati a ridosso delle mura che circondano il quartiere di San Marco, uno su via Fonte Magna e l’altro su via Cinque Torri, per rendere più agevole l’accesso al centro storico. Altri progetti sono in cantiere per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’amministrazione comunale farà il possibile per portarli a compimento. E’ una questione di civiltà».