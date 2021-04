Ordine psicologi e assistenti sociali: insieme per il protocollo emulato da altre regioni

La formazione interordinistica è uno strumento imprescindibile per assicurare una formazione completa e capillare: lo affermano i risultati ottenuti fra l’Ordine degli psicologi e quello degli assistenti sociali marchigiani, il cui modus operandi è stato preso come punto di riferimento anche al di fuori della nostra regione” esordisce la Presidente Katia Marilungo a seguito di numerosi webinar online che hanno visto la partecipazione di oltre cento professionisti, connessi da tutta Italia.

«Il ricco programma di eventi online - si legge nella nota - organizzati da un anno a questa parte per sopperire all’impossibilità di incontrarsi di persona, si è rivelato un ottimo espediente per assicurare la formazione continua dei professionisti. Da sempre la Presidente dell’Opm Katia Marilungo crede nella condivisione delle strategie fra diversi ordini: lo confermano i webinar su Privacy e deontologica professionale e sullo stress connesso al lavoro, i quali hanno registrato un’elevata partecipazione di partecipanti. E lo dimostrano anche i fatti».

«Il protocollo di intesa tra ordine psicologi e ordine assistenti sociali sottoscritto lo scorso dicembre sulla base di quello nazionale, è stato felicemente preso come modello anche dalle regioni Lazio e Campania, a riprova che se gli Ordini lavorano congiuntamente possono arrivare ad ottimi risultati – spiega la Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Marzia Lorenzetti – In questa maniera è infatti possibile ampliare le conoscenze di ciascun Ordine, lavorando congiuntamente verso la stessa direzione. In occasione di numerosi seminari online sono stati individuati altri temi critici su cui poter intervenire in maniera interordinistica, incluso l’Ordine dei Giornalisti: la tutela dei minori ed il segreto professionale sono senza dubbio due fra gli argomenti più interessanti da affrontare insieme». Ad intervenire accanto all’Ordine degli Psicologi sono stati anche l’Ordine degli Avvocati di Ancona con il Presidente Maurizio Miranda ed il Presidente dei consulenti del lavoro di Ancona attraverso la figura di Roberto Di Iulio.

«Nella giornata di lunedì 19 aprile - prosegue il comunicato - in particolare, lo psicologo Alessandro Suardi, referente per la psicologia del lavoro dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, ha illustrato la proposta di legge regionale denominata ‘Tutela della salute psico-fisica del lavoratore: promozione del benessere nei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi da stress lavoro correlato’. Consultando il sito dell'ordine è possibile conoscere in anteprima tutti gli eventi organizzati dall’Ordine professionale e quindi iscriversi attraverso l’apposito form».