Ordine delle professioni sanitarie: candidata la lista "Insieme"

Riduzione della quota associativa, soddisfare le nuove esigenze del “maxi ordine”, formazione, attività legale con assistenza agli iscritti all’ordine, collaborazione con l’università come impegno costante per giungere alla istituzione della Laurea Magistrale di ogni area afferente all’ordine e favorire l’accesso ai ruoli universitari, promuovere iniziative di comunicazione e condivisione, semplificare la burocrazia, condivisione attiva tra le professioni e tutela delle stesse. E’ questo il programma elettorale della, candidata alla guida del nuovo direttivo e revisori dei conti dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Una lista dove non mancano vere e proprie eccellenze regionali in ambito sanitario: Jacopo Negri tecnico di radiologia medica all’ospedale di Macerata e presidente uscente, Fabio Carbonari Tecnico di radiologia (Asur Marche), Alessandra Giudici Tecnico della Prevenzione Ambiente e luoghi di Lavoro di San Benedetto del Tronto, Natascia Giorgini Dietista (Inrca di Ancona), Damiano Ciriaci tecnico sanitario di Radiologia Medica (Asur Marche Area Vasta 2), Massimo Mazzieri Dirigente area tecnica delle professioni sanitarie (Asur Ancona), Enrica Pagliari Podologo del Centro di Podologia di Montegiorgio, Elena Antaldi Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (Ospedali riuniti di Ancona), Massimo Massetti Fisioterapista (Area Vasta 5), Francesca Liberati tecnico di laboratorio (Area Vasta 4 ospedale di Fermo), Edoardo Nisi Educatore Professionale presso il centro autismo Azzeruolo di Jesi, Scilla Sparabombe Igenista Dentale (Ospedali Riuniti di Ancona Facoltà di Medicina), Lorenza Scalini Fisioterapista (Asur Marche Area Vasta 2). Una lista unita, dove tutti i territori regionali sono rappresentati e dove è forte anche la rappresentatività delle numerose professioni dell’Ordine. Per i revisori dei conti i candidati sono Francesca Nasini Podologo di Ancona, Matteo Gasparoni e Giovanna Diotallevi Dirigente Area Riabilitazione Asur Marche Ancona.