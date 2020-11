Ordine dei Medici di Ancona, alla guida confermato Fulvio Borromei

ANCONA - Il 31 ottobre e il 1 novembre si è votato ad Ancona per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici. La lista ‘Lavorare per la professione’ vede ora una compagina rinnovata per il 50 per cento dei propri componenti, con la presenza di giovani dottoresse e dottori che la proiettano verso il futuro.

Tra questi, sono presenti giovani borsisti per la Medicina Generale, giovani specializzandi e giovani specialisti che, insieme, esprimono le istanze di una classe medica moderna, preparata e da subito inserita nel mondo professionale, tanto da vederli già ampiamente schierati nella lotta sanitaria al Coronavirus. Le cariche dell’esecutivo sono così composte: Presidente, dottor Fulvio Borromei, Vice Presidente dottoressa Anna Campanati, Segretario consigliere dottoressa Arcangela Guerrieri e il dottor Massimo Quirino Ricci come Tesoriere. Sono poi stati eletti per la Commissione Odontoiatrica come Presidente il dottor Federico Fabbri e Vice Presidente il dottor Stefano Tucci. «Questa lista - ha spiegato il Presidente Borromei dopo la nomina - che nasce con una prospettiva di rinnovamento e non a caso vede tra le sue fila la presenza di molti giovani, si prefigge di preparare le basi per quella rivoluzione etica di cui la salute dei pazienti e la professionalità dei medici rappresentano il centro e il motore d’azione».