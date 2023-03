Ordine degli avvocati, arriva il comitato delle Pari Opportunità: eventi formativi sull'equilibrio uomo-donna nel lavoro

ANCONA - Organizzare momenti formativi focalizzati sulle problematiche attinenti il rapporto donna/uomo nella professione, iniziative incentrate su di altri tipi di disparità, emergenza della violenza nei confronti delle donne. Ecco alcuni dei temi dei quali si occuperà il Comitato Pari Opportunità costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona format. E' formato da 7 componenti elettivi e uno a nomina del Consiglio dell'Ordine, che per questo quadriennio è la Consigliera Virginia Reni. Paola Terzoni è stata nominata all’unanimità Presidente del Comitato Pari Opportunità mentre l’avv. Serenella Bachiocco è Vicepresidente e Segretaria. Nel precedente CPO l'avvocato Terzoni era membro nominato dal Consiglio dell’Ordine e dunque rappresenta la continuità nel positivo lavoro svolto nel precedente quadriennio. “L’obiettivo – dice la Presidente Terzoni - è dare un apporto concreto alla categoria ed anche alla società intera, valorizzando al massimo la responsabilità sociale dell'avvocato e la cultura della pari opportunità”.

Il Comitato è al lavoro per organizzare occasioni di confronto e di approfondimento che tengano viva l’attenzione su problematiche di cui si discute solo in seguito ad accadimenti tragici.“Alcune delle nostre parole d’ordine in questo campo così ampio e altrettanto delicato devono essere cultura, prevenzione e condivisione – insiste Terzoni – e su queste lavoreremo coinvolgendo anche altri organismi locali e regionali che possano contribuire a divulgare concetti fondamentali di rispetto, legalità ed eguaglianza”. “Intendiamo anche ripartire – conclude - dall'interessantissimo corso di alta formazione in diritto antidiscriminatorio realizzato con successo dal precedente CPO ed accreditato dal CNF che si era segnalato come innovativa opportunità formativa per le colleghe e i colleghi che si trovano a dover fronteggiare fattispecie legate alle discriminazioni nel mondo del lavoro.” I membri del CPO per il quadriennio sono le Avvocate e gli Avvocati: Serenella Bachiocco, Laura Catena, Lilia Malefora, Federica Negretti, Francesco Nepi, Riccardo Somma, Paola Terzoni e la componente nominata dal COA Virginia Reni.