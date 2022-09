Vietato bere alcolici in strada, ma a guardare il contenitore di rifiuti...non è così

ANCONA - Un contenitore di rifiuti in corso Carlo Alberto è circondato da bottiglie di alcolici. La segnalazione arriva da una lettrice, Valentina: «Questo degrado invece si trova fuori dal di di corso carlo alberto dove evidentemente la norma di non far bere alcolici in strada non viene rispettata e a quanto pare nessuno controlla». La stessa Valentina segnala anche una buca transennata da inizio estate in via generale Pergolesi, mai sistemata.