Confartigianato, sei incontri per imprenditori digitali: presentata l'Open week

Un percorso in cinque giorni per migliorare le capacità dei piccoli e medi imprenditori sul web: con questo obiettivo Confartigianato Marche oggi ha presentato l'Open week Digital innovation hub che si tiene dal 29 gennaio fino al 6 febbraio. Si tratta di un ciclo di seminari dedicato alle micro, piccole imprese per lo sviluppo di competenze innovative, nonché per il supporto alla digital transformation e l’aggiornamento professionale tecnologico.

A presentare il progetto il presidente regionale di Confartigianato, Giuseppe Mazzarella: «Prima della pandemia - spiega il presidente Mazzarella - l'utilizzo della comunicazione e dei mezzi digitali da parte delle aziende era pari al 10% e ora siamo passati al 30%. Così come per l'utilizzo della messaggistica e delle videoconferenze. Le Pmi hanno capito l'importanza di questi mezzi e sviluppare un hub digitale come questo è stata una scelta vincente. Confartigianato sta lavorando con i suoi partner per sostenere un percorso alternativo di ripartenza durante il periodo del Covid. In tutto questo noi crediamo sia fondmentale aiutare le imprese e stiamo lavorando in questo senso dal 2019». Presente alla conferenza anche Adrea Dini, coordinatore del Digital innovation hub di Confartigianato Marche: «L'evento è pensato in 6 giornate e diverse tematiche verranno affrontate anche attraverso la testimonianza di imprenditori e con il supporto di partner accademici e istituzioni». Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e per iscriversi occorre registrarsi sul sito dedicato al Digital innovation hub.

Il programma

In sintesi ecco l’elenco degli appuntamenti previsti: