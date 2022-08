Nuovo polo scolastico, fissata la data per l'open day

CORINALDO - Incontro nei giorni scorsi tra gli Assessori del Comune di Corinaldo e il dirigente scolastico Simone Ceresoni, in previsione dell'imminente apertura del nuovo polo, che vedrà in un'unica area sia la scuola primaria che la secondaria di primo grado.

Tanti gli argomenti trattati in questo incontro, in particolare le iniziative culturali, sociali che l'Amministrazione ha inteso condividere insieme al dirigente Cereson. «L'apertura del nuovo polo scolastico sarà un'occasione importante per tutta la Comunità, in un momento attuale di generale grave difficoltà economica e sociale che l'Italia sta attraversando, Corinaldo aprirà una nuova struttura efficiente per i propri studenti, il confronto costante e sinergico tra le due Istituzioni potrà portare tanti vantaggi ai nostri ragazzi- scrive il Comune in una nota- l'amministrazione Comunale si è adoperata in questi mesi insieme alla Dirigenza scolastica, per offrire un servizio efficiente e sempre in un'ottica propositiva e migliorativa in riguardo al mondo della Scuola. Possiamo anticiparvi- continua la nota- che domenica 11 settembre avrà luogo "Scuola a Porte Aperte", dove i cittadini potranno fare visita alla nuova struttura scolastica, sia al mattino che al pomeriggio; a tal proposito nei prossimi giorni verranno pubblicati i dettagli per partecipare e le modalità di prenotazione».