Nuovo Dpcm, Acquaroli: «Cambiare schema sarebbe incomprensibile»

«Per me resta difficile cambiare lo schema Dpcm. L'ho accettato e difeso a novembre ed anche a dicembre, ma mi rimarrebbe difficile comprendere senza una spiegazione logica e razionale per quale motivo dobbiamo sconvolgere tutto quello che il comitato tecnico scientifico ha detto fino ad oggi». Lo ha detto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, a poche ore dal nuovo confronto tra Governo e Regioni sulle misure da attuare in vista delle festivita' natalizie alla luce dell'emergenza Coronavirus.

Il governatore dopo le polemiche di ieri mandera' una nota scritta in cui espliciterà la posizione della Regione Marche. «Nella riunione di oggi confermerò la disponibilità a collaborare per evitare assembramenti, soprattutto nelle abitazioni private durante le festività, ma ribadirò che sarebbe incomprensibile per tutti i cittadini un ulteriore cambio di strategia rispetto al Dpcm attuale - commenta in un post sulla sua pagina Facebook - soprattutto se non giustificato da un indice rt che finora è stato per tutti il metro di valutazione insieme al tasso di occupazione degli ospedali. Invierò alla Conferenza una relazione scritta così che nessuno possa strumentalizzare quanto dichiarato». L'ex deputato di Fratelli d'Italia rinnova l'appello al Governo per una comunicazione più chiara e lineare. «Io non so se si andrà verso la zona rossa - premette Acquaroli -. È difficile comprenderlo oltretutto perchè una settimana fa volevamo aprire le scuole, l'altro giorno si poteva circolare tra vari comuni mentre da ieri si parla di zona rossa. Per me resta difficile cambiare lo schema Dpcm. Sarebbe incomprensibile anche per i cittadini che non riescono a stare dietro ai cambiamenti che le istituzioni impongono. Noi invece dobbiamo rendere semplice la comunicazione».