Nuova illuminazione, eventi e una passerella per disabili: si lavora per l'estate 2021

Una spiaggia dall’illuminazione potenziata, con nuove attrezzature per abbattere le barriere architettoniche e con iniziative itineranti per animare le serate in riva al mare: sono alcune delle novità progettate per accogliere i bagnanti durante la stagione estiva 2021. Se ne è parlato giovedì 6 maggio, nel corso di un incontro online tra operatori balneari e amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Falconara Stefania Signorini, dal vice Raimondo Mondaini, dagli assessori Raimondo Baia, Valentina Barchiesi, Romolo Cipolletti e Clemente Rossi, intervenuti insieme a dirigenti e tecnici.

«Sul fronte della pulizia dell’arenile - si legge nella nota - e della raccolta dei rifiuti, già da fine marzo Marche Multiservizi ha avviato la rimozione settimanale dei detriti (sia lungo il litorale sud, sia a Rocca Mare) e dal 4 maggio è partita la raccolta differenziata per le attività già aperte. Sono state già installate le isole ecologiche per i bagnanti lungo la spiaggia attrezzata e in quella libera. Raccolta dei rifiuti e pulizia della spiaggia entreranno a regime a partire dal 15 maggio, quando sarà in vigore il calendario predisposto per l’estate che verrà osservato fino al 15 settembre». Sempre in tema di raccolta di rifiuti, «domenica a Rocca Mare i volontari di Apelviken, in collaborazione con King Sport, hanno ripulito il tratto di spiaggia vicino alla foce dell’Esino: sono stati raccolti 150 chili di microplastiche, copertoni e rifiuti ingombranti. Marche Multiservizi ha messo a disposizione i contenitori per i rifiuti raccolti». Entro i primi giorni di giugno, su richiesta degli operatori, sarà «potenziata l’illuminazione lungo la passeggiata che costeggia la ferrovia: sarà aggiunta una nuova lampada per ogni punto luce, mentre sarà realizzato ex novo un impianto di illuminazione nel tratto di spiaggia libera tra l’ex 84esimo Battaglione e il confine con Ancona, in modo da illuminare tutto il percorso pedonale a servizio del litorale sud. L’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza per i pedoni e per le attività che operano in spiaggia. La polizia locale di Falconara, nell’ambito del monitoraggio del territorio, effettuerà controlli anche lungo l’arenile».

Nei prossimi giorni, inoltre, partiranno inoltre i lavori di tinteggiatura dei sottopassi. «Quanto all’abbattimento delle barriere architettoniche - prosegue la nota - sarà installata nella spiaggia libera davanti all’ex piattaforma Bedetti la nuova attrezzatura per permettere alle persone in carrozzina di entrare in acqua. Sarà realizzata una nuova passerella larga un metro e mezzo in pvc, intervallata da piazzole per l’inversione di marcia. A disposizione della spiaggia libera ci sarà anche una ‘job’, la sedia in materiale impermeabile dotata di ruote per aiutare i disabili a entrare in acqua, il tutto completato da un ombrellone con una piattaforma per lo spostamento delle carrozzine. Il luogo per la nuova attrezzatura, acquistata grazie a un contributo regionale di 8mila euro, è stato scelto per facilitare al massimo l’accesso delle persone in carrozzina, che possono utilizzare il sottopasso di via Trieste dotato di scivolo. Sul fronte delle iniziative turistiche, si punta a riproporre gli eventi che, nel rispetto delle regole anticontagio, hanno riscosso grande successo nella stagione 2020, come le selezioni di X Falco negli stabilimenti aderenti».