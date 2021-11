Apre la nuova farmacia, il sindaco sarà al taglio del nastro

Sarà inaugurata ufficialmente domani, sabato 13 novembre, la nuova Farmacia Palombina, in via Flaminia 412 a Falconara Marittima. L’attività è aperta dal 4 novembre scorso, ma domani alle 17 è prevista la cerimonia del taglio del nastro alla quale sono state invitate le autorità locali tra cui il sindaco Stefania Signorini.

La nuova farmacia, che si trova a Palombina Vecchia a poca distanza dal confine con Ancona, è stata aperta sulla base di un bando della Regione Marche, che ha previsto l’apertura di 67 nuove farmacie in tutto il territorio regionale, tra cui una a Falconara. Sulla base delle linee guida della Regione il Comune di Falconara ha infatti indicato la zona periferica in cui era ritenuta necessaria l’apertura di una nuova attività. Ad aggiudicarsi il bando sono state le dottoresse Gabriela Gallucci e Ida Renieri, che ora sono pronte ad accogliere i cittadini per celebrare questo nuovo inizio dispensando servizi sanitari a tutela della salute. Tutte le informazioni riguardanti la Farmacia Palombina le potete trovare sul sito www.farmaciapalombina.it