Eventi storici e un cartellone da scoprire: anticipazioni sull'estate di Numana

NUMANA - Concerto all’alba, Gran Galà della danza ma anche giochi pirotecnici nel giorno di ferragosto e tante sorprese che tra pochi giorni verranno svelate con il cartellone degli eventi estivi. Numana e Marcelli si preparano ai ponti di primavera prima e all’estate poi con il ritorno dei grandi e tradizionali eventi pre-Covid. A Marcelli è andata in archivio la fiera di primavera dello scorso week end: «Non la facevamo da due anni, ha rappresentato un vero ritorno alla normalità con tanta gente che ha deciso di passare il ponte pasquale da noi- ha spiegato il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini- siamo pronti ad affrontare il prossimo ponte del 25 aprile, in cui tornerà la Conero Running con una rilevanza nazionale. Per questa estate ci saranno tanti eventi con cui torneremo alla normalità. Riproporremo il concerto all’alba con le musiche del maestro Santini, ci sarà il Gran Galà della danza con ballerini professionisti da tutta Europa e infine lo spettacolo pirotecnico a ferragosto con le celebrazioni della Madonna Assunta».

Il cartellone completo, che darà ampio spazio alla comicità, sarà presentato ufficialmente il prossimo 5 maggio. «In questi due anni siamo stati u po’ baciati dalla fortuna, penso alle strutture che hanno la doppia stagionalità che hanno sofferto molto. Noi siamo stati fortunati, il nostro turismo non ha sofferto più di tanto e l’anno scorso abbiamo registrato un luglio e agosto che hanno dato a Numana la palma di terza località turistica delle Marche come numero di presenze. Ci riempie il cuore e siamo sempre qui pronti ad accogliere con l’ospitalità che ci contraddistingue» ha concluso Tombolini.