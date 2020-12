Lo spettacolo del "Notre Dame De Paris" ad Ancona, le date del nuovo tour

In seguito al rinvio del tour 2020 di 'Notre Dame de Paris', dovuto allo stato d'emergenza per la situazione pandemica che sta interessando l'Italia e il resto del mondo, la tournée di una delle opere popolari più amate di sempre si prepara a tornare in scena, e lo fa rinnovando il calendario, a partire dall'autunno 2021 e per tutto il 2022. 'Notre Dame de Paris' ha stupito milioni di spettatori con il fascino di un'opera che racconta il mondo moderno attraverso una storia di tempi passati.

L'eternità dell'amore risuona potente nelle musiche, nei passi e nelle coreografie, nelle parole e nelle azioni dei protagonisti. Un'alchimia unica e la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante regalano allo spettacolo un carattere universale. L'adattamento di un romanzo emozionante come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller.

I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Ecco il calendario aggiornato della stagione 2021-2022: 6 e 7 novembre 2021 - Eboli (SA), PalaSele; dall'11 al 14 novembre 2021 - Bari, Palaflorio; dal 19 al 28 novembre 2021 - Catania, PalaCatania; dal 2 al 5 dicembre 2021 - Napoli, Palapartenope; dal 10 al 12 dicembre 2021 - Torino @ Pala Alpitour; dal 17 al 19 dicembre 2021 - Jesolo (Ve), PalaInvent; dal 25 al 27 febbraio 2022 - Bologna, Unipol Arena; dal 3 al 20 marzo 2022 - Milano, Teatro degli Arcimboldi; dall'8 al 10 aprile 2022 - Ancona @ PalaPrometeo; dal 6 all'8 maggio 2022 - Firenze, Nelson Mandela Forum; dal 12 al 15 maggio 2022 - Roma, Palalottomatica; dal 24 al 30 giugno 2022 - Palermo, Teatro di Verdura Trieste - Tba. Gli show previsti nel 2021 allo Stupinigi Sonic Park, a Mantova, San Pancrazio Salentino e Soverato verranno cancellati, mentre quelli previsti all'Arena Flegrea di Napoli verranno riposizionati al PalaPartenope. Tutti gli altri spettacoli saranno posticipati nelle stesse location.