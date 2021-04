La città piange la morte di Nicola Basti: «Ora solcherai altri mari infiniti»

Nicola Basti si è spento ieri mattina all’età di 73 anni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette, dov’era ricoverato da dieci giorni per il Covid. Il virus gli aveva causato una grave polmonite bilaterale. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto i tanti amici e colleghi. L’intera città di Ancona piange la scomparsa dello storico(dal 2007 al 2019). Prima di quel ruolo era stato vice presidente e tesoriere. Il commercialista, originario di Ortona,faceva parte del Collegio revisori della Camera di Commercio di Ancona e aveva ricoperto un ruolo di spicco anche all’interno di Marina Dorica Spa, nel ruolo di amministratore per 10 anni e poi di amministratore delegato. Lascia la moglie Tiziana, le figlie Silvia e Laura e la nipote Ludovica. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. Pina Basti scrive sui social: «Purtroppo non ce l’hai fatta e questo maledetto virus ti ha portato via da noi. Con te parte un pezzo della mia vita importante. Mi hai insegnato più di mille maestri. Sentirò la tua mancanza per sempre».

Il consulente, suo collega ed amico, Enrico Buoncompagni scrive: «Una tristezza immensa ho provato alla notizia inaspettata della scomparsa di Nicola Basti, amico e collega in pensione di Confartigianato Ancona. Lo conobbi nel 1978. Abruzzese di origine ma con forte accento anconetano acquisito col tempo. Responsabile del settore Fiscale, sempre cordiale e sorridente. Ho dialogato con lui fino a pochi giorni fa su Facebook. Oggi la notizia. Mi piace ricordarlo nelle riunioni dove con poche parole esprimeva le sue considerazioni con la sua capacità di semplificare materie e temi complessi. Ciao Nicola ora con la tua barca solcherai altri mari Infiniti e sempre azzurri». Sulla bacheca della sezione anconetana della Lega Navale si legge una frase breve e piena di commozione: «Ciao Nicola, sarai sempre con noi».