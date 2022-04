Vent'anni di navigazione: una medaglia d'oro alla vedova del comandante Maranesi

Questa mattina presso la Capitaneria di porto di Ancona Donato De Carolis, direttore marittimo delle Marche, ha consegnato alla vedova del comandante Manlio Corrado Maranesi, Mirella Piccinini, la medaglia d’oro per lunga navigazione di primo grado.

La prestigiosa onorificenza «è stata conferita dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili in riconoscimento del lungo servizio prestato e per la navigazione svolta in qualità di “Padrone Marittimo” dal marittimo Maranesi iscritto alla Gente di Mare della Capitaneria di porto di Ancona». La medaglia d’oro per lunga navigazione «è una prestigiosa decorazione che viene conferita ai marittimi che hanno svolto almeno vent’anni di navigazione, tenendo sempre una condotta esemplare».

L’incontro «ha consentito non solo di premiare il lungo servizio prestato in navigazione, ma anche di dar risalto al duro sacrificio ed alle rinunce affrontate da tale categoria di lavoratori, con inevitabili riflessi sulle rispettive famiglie, alle quali la Capitaneria di porto mostra vicinanza e supporto».