Fiori, design, cibo ed eventi: inaugura il concept store Miriam Montemarani

Il concept store Miriam Montemarani inaugura domani, domenica 24 ottobre, a Jesi. Taglio del nastro alle ore 10.30. Con sette vetrine che si affacciano tra Piazza della Repubblica, Piazza Gaspare Spontini e Arco del Magistrato, lo store è nel centro storico della città federiciana: 380 mq che si sviluppano su due livelli, all'interno di Palazzo Ricci. Quattro gli habitat da esplorare: fiori (mazzi, composizioni e scenografie), design (tavola, decori, arredi, lista nozze), cibo (con enoteca e prodotti gourmet di noti chef e pasticceri), eventi (organizzazione e allestimenti). «Perché un fiore può essere indelebile se racconta. Perché un piatto può rappresentare una vita se sorprende. Perché un gusto può muovere ideali se ha la forza di un viaggio. Perché un evento può far innamorare le stagioni se orbita tra cuore, sensi e intelletto», l’indole del progetto di Miriam Montemarani.

Fiori, design, cibo e eventi si incontrano e si lasciano scoprire, per respirare la possibilità di rendere unico ogni momento. Ricercate sono l’atmosfera e l’idea del progetto, che «come una passeggiata coinvolgente, leggera, cosmopolita» sono state scritte nero su bianco da Miriam Montemarani nelle sette vetrine durante il periodo di allestimento del concept store. Un luogo in cui entrare senza un dovere, ma che lascia la voglia di restare, di ricercare, di innamorarsi, di tornare. Palazzo Ricci diventerà un luogo aperto alla città, in cui entrare anche solo per piacere».

Gli habitat