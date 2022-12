L’Ordine degli Infermieri plaude alla presenza del Ministro Schillaci alla Giornata delle Marche

ANCONA – “Bene la presenza del Ministro Schillaci alla Giornata delle Marche tenutasi a Fermo e organizzata dalla Regione Marche”. A dirlo è Giuseppino Conti, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona che auspica una nuova centralità della sanità marchigiana nel panorama politico nazionale.Da parte di Opi Ancona c’è l’apprezzamento alle dichiarazioni del Ministro Schillaci circa il riconoscimento tributato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche così come i riferimenti al percorso di riorganizzazione del Sistema Sanitario della Regione Marche a cui il Ministro.

“In questo quadro in evoluzione vale la pena di ricordare – insiste il presidente Conti – che la categoria degli Infermieri rappresenta la figura più numerosa del sistema sanitario marchigiano, di importanza pari a tutte le altre famiglie professionali, e che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona ha già espresso parere favorevole alla riorganizzazione proposta dalla Giunta Regionale”. “Al contempo però abbiamo evidenziato criticità e perplessità riguardo la DGR 114/2022, argomento sul quale resta vivo l’auspicio di un celere incontro con l’Assessore Saltamartini così come chiesto formalmente” – ha concluso Conti. Tra i temi da discutere con i vertici regionali restano anche in agenda sia la stabilizzazione dei precari che definire ciò che serve davvero, a partire dalla definizione di standard assistenziali nel rispetto del DM 70/2015.