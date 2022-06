Arbenita, una vita passata per strada e quell'ernia che le completa la vita: la scoperta all'ospedale di Torrette

ANCONA- In fuga da Milano, dove era stata derubata di tutto ciò che aveva, fino ad Ancona per trovare rifugio da un’amica di lunga data. Ignara, tuttavia, di ciò che avrebbe scoperto da lì a poco.

E’ la storia di Arbenita, artista di strada di 36 anni, che dopo essere stata accolta nel capoluogo e aver lamentato dei dolori ha scoperto di essere incinta e peraltro ad uno stadio avanzato. Il tutto grazie all’opera di una dottoressa, Marina Fratini, che nonostante il caos del pronto soccorso di ieri – 29 giugno – ha capito l’importanza del suo intervento agendo prontamente. Il medico ha visitato la donna, tranquillizzandola, compiendo tutti gli esami strumentali. Da questi è emerso chiaramente che la stessa fosse incinta da molto tempo. A raccontare la sua storia è Marina Masiero, la donna che l'ha ospitata. «Arbenita stava male - si legge nella lettera - accusava forti dolori all’addome ed era convinta di avere almeno un’ernia se non qualcosa di più grave. E qui vengo al punto. Siamo state assistite con numero 267 dalla dottoressa Marina Fratini che con grandissima professionalità ma anche grande comprensione, umanità, dolcezza e amore ha dovuto comunicare ad Arbenita e me che non si trattava di ernia ma in realtà era incinta».

Riavvolgendo il nastro della storia, sono emersi particolari ancor più profondi. La giovane, già mamma di una ragazza di 18 anni, si è vista portar via da sconosciuti gli strumenti da lavoro legati all’attività di giocoliera e l’attrezzatura da campeggio. Con poco in tasca è partita verso il capoluogo raggiungendo un’amica quando ha iniziato, come detto, a lamentare fitte all’addome. Lei stessa, inizialmente, pensava si trattasse di un’ernia alla fine invece è arrivata la dolce scoperta, il lieto fine da cui ripartire per il futuro.